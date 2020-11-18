大家都无法离解《PRODUCE 48》最后一集画面！发表第12名时...实际上存在著两位出道组成员

《PRODUCE系列》一共制作4季，该系列的安俊英PD因被揭发参与造假而被起诉，从那时起粉丝和观众们就希望能够公开真实名次。

今日，法院也公开了因造假而被淘汰的受害练习生名单，4季总共有12人（金秀贤、徐惠璘、成贤宇、姜东昊、李佳恩、韩初媛、

。（相关新闻：「PD101」系列因假票而被无辜淘汰的练习生名单公开！李佳恩、李鎭赫本来都能出道）



《PRODUCE 48》的最后一集画面又被网友们找了出来，发表第12位是四进一的场面，实际上存在著两位在出道组的成员（5位：李佳恩、6位：韩初媛）。因为第12位没有叫到自己名字忍住哭泣的17岁韩初媛＆排名一直很稳定的李佳恩。



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这让不少网友也表示：「谁来把被偷走的人生还给她们」、「真的要哭了，不是用钱补偿就结束的事」、「太心疼了，人生被改变」、「当时看直播都跟著哭了」、「初媛真的很棒，一路逆袭也非常有实力」、「李佳恩当时掉出去，就觉得很离谱」、「造假进了团，现在还在活动中呢」、「这个机会永远回不来」等等。



李佳恩在去年7月与Pledis娱乐的合约到期不续约，7月她与High娱乐签约，出演网路剧《今天也很和平的中古「国家」》。



韩初媛去年8月与CUBE娱乐签订了专属合约（艺人约），当时CUBE相关人士也透露：「出道具体内容还无法告知，希望大家能够谅解。」而韩初媛后来也参与电影《霸凌者们》（译）的演出。





（图：Mnet、High娱乐、CUBE）

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