韩国63大厦都市怪谈被证明是真的！！神秘顶楼从未对外开放过

作为韩国曾经的第一高楼63大厦，是本地人和游客绝对不容错过的经典旅游景点之一，只是大家知道吗，关於63大厦，流传著一个神秘的都市怪谈。

63大厦於1985年竣工，建成后的3年里都是除了北美之外的全球最高建筑，35年后的今天也依旧是首尔的地标物，因高达249米，站在高层可以俯瞰首尔全景，因此吸引了不少市民前来，大家也都误认为63大厦的顶楼有展望台，然而顶楼的用处完全不是用来观赏风景的。



2000年左右，当时网路不发达，「63大厦顶楼有军事设备」的怪谈如同阴谋论一样散播开来，有人说国防部在顶楼派驻了防空部队，有人说自己在首尔都心高楼顶层工作，听起来非常的神秘。 因网路还没有现在这般发达，不少「怪谈」都被当成了阴谋论或是流言蜚语，大家听完也就是一笑了之，从未相信过。 但事实上这些所谓的「怪谈」都是真的！！！！站在63大厦的顶楼能够将首尔都心一览无余，当紧急状况发生时可以第一时间发现，因此军方就在顶楼安置了军事装备，24小时警戒。 而事实上一般市民也从未有机会到过63大厦的顶楼，因为那里禁止非相关人员出入。



其实在韩国，包括63大厦在内，共有26处商住两用复合大厦、高层酒店和居民住宅被定为「防空协助区域」，而首尔市内200米以上的所有高层建筑物的顶楼都需要和国防部商议，要么设置军事设施，要么摆放国防部要求的设施等。 而63大厦则因为过於出名，「丧失」了军事作用，原来放在顶楼的军事设备都搬去其他大楼了。

「素材：DISPATCH、图：NATE PHOTOS」

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