如果本命把你送的礼物转送他人，你最多能容忍到哪个等级！

明星们经常会收到粉丝送的礼物，对作为粉丝的你来说，你会介意对方把你的礼物转送给其他人吗?

前几日，因为电视剧《回到18岁》而人气行进中的李到晛突然被网友扒出不仅有女友，还把粉丝送的礼物转送给女友，气得一大波粉丝站出来表示再也不应援、捐钱。 李道晛方面火速澄清，称自己并没有女友，礼物也没有送人，只是聚会时拍的照片而已。



事情过后韩网上就掀起了讨论，自己送给明星的礼物，如果他要转送，能够容忍到什么程度。

1. 礼物是送给他一个人的，绝对不能够转送

2. 转送给家人还是可以的

3. 既然送给他了，不管他是送朋友还是恋人，都是他的决定

从韩国网友们的踊跃发言来看，大部份人都都选择「1」，一部份觉得转送家人的话是可接受的，仅有一小部份人认为是「3」。选择「1」的网友还回复选择选择「3」的网友说：「你试想一下你的朋友把你送他的礼物转送给别人，对方还在IG上炫耀，就问你会不会觉得恶心」。 其实，年轻明星的大部份粉丝都是「女友粉」，会把本命当做「男友」来看待，她们真的不希望本命把注意力放在某个特定的人身上。

「图：NATE PHOTOS」

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