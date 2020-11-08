老师才排第二！韩国小学生最想成爲的职业TOP5，比起收入多少更在乎成就感！

近年来兴起的YouTuber也只拿下第三名而已，那小学生心中的一位是哪个职业呢？

每个人求学阶段应该都遇过被问「以后长大想做什么职业？」，虽然学业很重要，但是未来选择的目标也很重要，而韩国教育部2019年透过小学教育现状调查，总结出小学生梦想中的职业前五大～

5.厨师

近年来料理节目越来越盛行，更是捧红不少厨师，包含白种元、李连福、崔贤锡等，所以厨师这个职业也随之高涨，获得专业的厨师执照就成了小学生首要的目标。

4.医生

医生一直都是许多人小时候的梦想职业，因为收入稳定又是一份相当有意义的工作，不过想成为医生的门槛也比较高，必须研读许多知识，以及通过国家考试，才能成为一位真正的医生！

3.YouTuber

这几年最火红的职业莫过於YouTuber了，不管是在YouTube、IG等等的原创者，都是非常受到欢迎的，而且门槛较低，入门也相对容易，因此成为小学生梦想中的第三名。

2.教师

除了医生之外，最多人认为老师也是相当具有意义的职业，但是近几年的生育率每况日下，所以需要的教师也越来越少，也成为了竞争越来越激烈的职业！

1.运动员

第一名意外是由「运动员」这个职业拿下，普遍小学生都认为，作为运动员如果获得好成绩，就能名利双收，成为大众所追捧的名人，像是孙兴慜或是柳贤振等等～

(图片或影片来源：IG@crazypenne、tvN、IG@earlyboysd、IG@sanghwazz)

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