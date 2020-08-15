【K社韩文小百科】这句好用！《虽然是精神病但没关系》文尚泰的耍赖名言

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遇到不想听的大道理、无理的要求时，最适合把这一句搬出来用啦！

上周剧终的电视剧《虽然是精神病但没关系》里，徐睿知要求金秀贤兄弟俩搬出城堡，金秀贤问哥哥应该怎么办，哥哥先是提议三个人一起走，被否定后，思考半天吐出两个字：「배째(Bae Jjae)！」

金秀贤一听就笑了，那么究竟这两个字是什么意思呢?



原来배째是一个缩写，整句话是：내 배가 짤려도 그건 안 하겠다(Nae baega jjallyeodo geugeon an hagetda)！直接翻译过来有点血腥，即是：「把我肚子割开我也不要做！」其实就是表示「打死我也不肯、你能拿我怎么样」，类似於中文里的「要钱没有，要命一条」。

1分37秒哥哥对文英说：“배째！不管啦！”真的好可爱XD



배째在英文里对应的就是「sue me」，有点贱兮兮：「告我啊? 随便你~」



这个句式的由来据说是韩国古典小说《兔子传》，故事中龙王要取兔子的肝治病，兔子被抓到龙宫后声称自己把肝保管在其他地方了，虚张声势地说：「哎呦，给你啦！割开我的肚子吧，里边除了大便什么都没有！」



1997年韩国陷入金融危机时，很多企业还不上外债，反而要求借更多债，理由是：「如果我们公司完蛋了，韩国经济也会完蛋，到时候国际金融市场都会危险，你们看著办吧！」美国媒体将韩国公司的这一现象叫做「BJR症候群」，也就是배째라的首字母。

用法举例（*语气强烈注意）：

-학교 가기 싫어! 배째!(Hakgyo gagi sireo! bae Jjae!)

-不想上学！不管了啦！

-그래서 어쩌라고? 배째!（Geuraeseo eojjeorago! bae Jjae!)

-所以你想怎样? 要钱没有，要命一条！

（图源：《虽然是精神病但没关系》等）

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