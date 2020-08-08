【K社韩文小百科】吃自助餐的礼仪！全都拿走不顾他人VS少拿多次，引爆韩网热议
生活 2020年8月8日 星期六09:07 Rui
韩网上一则「自助餐礼仪」的帖子掀起了讨论热潮。
自助餐相信大家都吃过，但是在吃自助餐的时候却有著一些问题，某些行为非常让人讨厌。 一位韩国网友就在theqoo上发出了「自助餐礼仪」的帖子，引来广大网友的关注。 这位PO主说明了事情的来龙去脉，自己去了一家自助餐厅，中午12点开始营业，一位女顾客叫来男朋友一起拿寿司，盘子里只留下2块，其余的都被两人装走了，满满2大盘，看得餐厅工作人员震惊都很。
讨论就此展开，吃自助餐时候到底要不要照顾其他客人呢? 不管其他人一次性全部都拿走VS每次拿一点，多拿几次！有网友就说：「大家给一样的钱，凭什么你都拿走」、「又不是在家里，总要考虑其他人吧」、「每次拿一点是基本礼仪吧，可以多拿几次啊，又不限制次数」。 当然也有不少网友给出了反对意见，称：「我自己的钱，想怎么吃怎么吃」、「哪怕一块都不剩下也没关系吧，餐厅又不是不补」等。
大家怎么看?
「图：theqoo」
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