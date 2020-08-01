【K社韩文小百科】这才叫炫富！SSAK3和孔刘都有做出正向又搞笑的榜样XD
生活 2020年8月1日 星期六11:00 Sani
又一个来自英语的单词在韩国融入日常生活了！
플렉스一词来自英文flex，原本是「活动、舒展」之意，在90年代美国Hip-Hop文化中，很多rapper用flex表达「炫耀财富、成功」的含义，受到这一影响，韩国的年轻人们也将这一单词融入了自己的语汇中。
一些青少年受到炫富文化的影响，兼职赚钱买名牌并PO到SNS上进行炫耀，留言：「오늘도 플렉스했다（今天也flex了）」、「플렉스 인증（flex认证）」。
而最近，人气超高的混声企划组合SSAK3宣布将全部收入捐给需要帮助的弱势团体，引来一片好评，有网友评论说：「이것이야 정로 진정한 플렉스（这才是真正的flex）！」
而孔刘在出演《李东旭想要Talk》时也曾被要求「分别以谦虚和flex的方式」回答问题：「为什么大家都喜欢孔刘? 」谦虚版的孔刘说谨慎地说：「也许因为我对待作品很认真吧。 」然后转换成flex版，翘起二郎腿、手臂搭在沙发上，表情也flex了起来：「当然是因为我长得帅啊！人家都说，衣服是靠孔刘才好看！」把李东旭和观众都逗得大笑不止XD。
（图源：《李东旭想要Talk》，IG@hangout_with_yoo）
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