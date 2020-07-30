31冰淇淋第二家概念店於HIVE汉南开幕：咖啡X冰淇淋X艺术空间的结合！

31冰淇淋第二家概念店於HIVE汉南开幕：咖啡X冰淇淋X艺术空间的结合！

生活   2020年7月30日   星期四09:15   Chrissy  

韩国梨泰院附近的汉南洞，比起吵杂的梨泰院，汉南洞更加静谧与充满艺术气息，这家Baskin Robbins HIVE汉南就位在这样的地方。

7月9日开幕的Baskin Robbins HIVE汉南，店内有著特别版咖啡、茶与12款有机冰淇淋可以享用，不同於一般的Baskin Robbins，是一间挑战你的视觉与味觉的甜品店。

另外在清潭洞Baskin Robbins也开设了另外一家店铺，店内有著100种口味的冰淇淋，你可以打造专属於你的冰淇淋喔。

喜爱吃Baskin Robbins的你，不妨下次可以来看看这两家，不同的31冰淇淋。

店铺资讯：
Baskin Robbins Signature Instagram

Baskin Robbins HIVE汉南
地址: 용산구 독서당로 93

Baskin Robbins BROWN
地址: 강남구 도산대로 327

照片来源: baskinrobbins_signature Instagram

Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 生活 » 31冰淇淋第二家概念店於HIVE汉南开幕：咖啡X冰淇淋X艺术空间的结合！
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手