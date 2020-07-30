31冰淇淋第二家概念店於HIVE汉南开幕：咖啡X冰淇淋X艺术空间的结合！
生活 2020年7月30日 星期四09:15 Chrissy
韩国梨泰院附近的汉南洞，比起吵杂的梨泰院，汉南洞更加静谧与充满艺术气息，这家Baskin Robbins HIVE汉南就位在这样的地方。
7月9日开幕的Baskin Robbins HIVE汉南，店内有著特别版咖啡、茶与12款有机冰淇淋可以享用，不同於一般的Baskin Robbins，是一间挑战你的视觉与味觉的甜品店。
另外在清潭洞Baskin Robbins也开设了另外一家店铺，店内有著100种口味的冰淇淋，你可以打造专属於你的冰淇淋喔。
喜爱吃Baskin Robbins的你，不妨下次可以来看看这两家，不同的31冰淇淋。
店铺资讯：
Baskin Robbins Signature Instagram
Baskin Robbins HIVE汉南
地址: 용산구 독서당로 93
Baskin Robbins BROWN
地址: 강남구 도산대로 327
照片来源: baskinrobbins_signature Instagram
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