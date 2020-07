据说是最近韩国爱豆们最常听到的话:「别喝酒别抽烟,每天和粉丝交流一次,表情要亲切......」 【KSD评分】由韩星网读者评分:《便利店新星》连续四周第一位了! 好难选!「超美但无趣vs超丑但有趣」韩艺瑟的解读让人豁然开朗XD 韩国肺炎疫情有减缓的趋势:明日开始职棒首次开放观众入场! 【热门韩剧《虽然是精神病但没关系》不能错过两大原因】

由於新冠肺炎疫关系,许多大型活动、赛事都禁止观众入场,昨天(24日)韩国政府决定,从7月26日(明天)开始,将逐步开放观众进场观看棒球、足球比赛。

第一场将由26日举行的职棒开始,开放场地最大容纳人数的百分之十入场,也仅有LG双子 vs 斗山熊、乐天巨人 vs 培证英雄、NC恐龙 vs KT巫师、SK飞龙 vs 韩华鹰,四场赛事开放观众入场。



而足球比赛将维持无观众到7月份,下个月1日起,也将开放百分之十的观众进场看球。



所有赛事将采线上购票,不开放现场售票,而必须要戴著口罩才能够入场,现场也会做好万全的防疫准备。



