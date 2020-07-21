「洗完澡发现地上有虫子在动」！韩国各地接连出现「自来水幼虫举报」

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不止仁川！首尔、大田、京畿道、蔚山...... 都有出现居民举报说自来水中出现幼虫！想想都让人头皮发麻啊啊啊......

最近韩国仁川市多家居民在自来水中发现幼虫引起广泛讨论，具体可以看这里：自来水滤芯中惊现幼虫！仁川市逾百户居民举报，3.6万家受影响

本月19日和21日，首尔市中区和阳川区接连有居民举报称，洗澡后在浴室地面上发现约1cm长的活体幼虫，分别是红色和黑色。





20日晚，首尔市铜雀区某公寓居民洗澡后在浴缸里发现长3~4cm的红色幼虫，描述其「长得像蚯蚓」。 该居民通过首尔市民怨app进行了举报，但尚未收到联络。



此前据KBS电视台19日报导，首尔市永登浦区某住宅区也有居民举报称：「从接好的自来水中盛水出来时，发现了1cm长的红色物体。 」报道中可以看到该「物体」仍在活动。



同一天，京畿道坡州市云井新都市某公寓居民也举报称在洗脸台发现幼虫。



此外，釜山市、京畿道始兴市也接获了多起关於幼虫的举报，而仁川市的举报中已经有149件发现疑似幼虫的物体。

首尔市上水道事业本部对中区该住户的相关配水设备进行检查后未发现幼虫，认为很可能是从其他渠道进入室内。釜山市上水道本部长表示：「之前都没有问题，最近因为仁川自来水出问题，大家才特别留意并举报。」

然而，环境部近日对各地净水设施进行紧急检查时，在仁川市富平区净水厂的活性炭过滤池深处采集到13只疑似死亡摇蚊幼虫的有机体，仁川市西区公村净水厂等6个净水厂中都发现了幼虫；此外，仁川以外地区的活性炭池表层也有发现幼虫。

目前推定，活性炭池就是仁川自来水摇蚊幼虫的繁殖场所，在这里孵化的幼虫没能被过滤掉，直接通过净水厂和配水池流到了居民家里。



此外，大田市本月20日也有住户举报称在厨房流理台发现幼虫，京畿道安养市和蔚山广域市也出现关於幼虫的举报。 不过经上水道本部检查，大田发现的是白斑蛾蚋的幼虫，与仁川发现的自来水摇蚊幼虫不同，更可能是从流理台底部钻上来的;其他举报中的幼虫也多是来自清洗蔬菜或建筑物外部，与自来水无关。

环境部表示已经对发生问题的净水厂采取措施，残留在配水管道中的幼虫则只能等待它们随流水排出。

令人不放心的自来水在居民中引起很大不安，尤其是养育子女的家庭，对饮用和洗澡用水感到十分焦虑。



（图源：naver）

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