接连2天登上热搜的朴宝剑新时尚画报：不笑的男人，每一张都是心脏暴击！
画报 2020年7月17日 星期五09:00 Rui
朴宝剑的新时尚大片连著两日登上热搜，到底帅到什么程度?
说起朴宝剑，大家的脑海里首先浮现的是不是他的笑容? 长相原本就清秀帅气的他，加上一抹清澈笑容更显干净阳光，有人说阿泽（朴宝剑在《请回答1988》中扮演的角色）一笑连双门洞的烂墙都像镶了金边一样灿烂。
每次亮相都带著笑容的朴宝剑，大家看过他不笑的样子吗? 这次他为韩国版《Vogue》创刊24周年拍摄了封面，以不苟言笑的严肃面貌出镜，赚足了众人的目光。 毕竟微笑的朴宝剑常见，面无表情的朴宝剑不常有。
此次大片在首尔昌德宫进行，宫阙庄严肃穆的宁静之美和朴宝剑的清冷男性魅力完美结合，创造出犹如电影般的感性视觉效果。
朴宝剑真的什么风格都能驾驭，不管是日式清新还是帅气狂野，亦或是本次的高冷严肃风，都能完美消化。 虽然脸蛋充满少年感，眼神却相当性感撩人，充满成熟男子的魅力，可塑性超强！
「图：《Vogue》」
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