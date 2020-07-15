【N号房事件跟进】第6名嫌疑人面孔公开！29岁男性南经邑，曾为「博士房」共犯
生活 2020年7月15日 星期三12:31 Sani
今日，韩国警方公开了「N号房事件」中曾协助「博士房」赵主彬犯案的另一名嫌犯——南庆邑（音）的长相等个人资讯。
本月13日，首尔地方警察厅身份公开委员会经讨论认定：「嫌犯是博士房运营者赵主彬的共犯，曾积极参与以女性为对象的犯罪，案情重大。 」
本次公开的嫌犯名叫南庆邑，29岁，是「博士房」的付费会员，被怀疑曾协助引诱受害者、制作性榨取物，并模仿赵主彬的犯罪行为，对其他受害人进行威胁。
今日上午，南庆邑离开首尔钟路警察署前往检察院，上车前有记者问其是否承认嫌疑，南庆邑点头说「承认」，又问「对被害者有什么想说的」，南庆邑说「对不起」，此外对其在「博士房」的作为、犯案动机、与赵主彬的关系等均保持沉默。
警方认为：「人证物证充分、再犯可能性较高，虽然可能伤害到嫌犯的人权、给其家人等带去伤害，但考虑到国民的知情权、预防同类犯罪再次发生等公共利益，决定公开嫌疑人的姓名、年龄和长相。 」
至此，「N号房」事件已经公开了6名嫌疑人，分别是赵主彬、姜勋、李元昊、文亨旭、安胜进和南庆邑，目前后两人被拘留，前4人均被拘留起诉。
（图源：Naver）
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