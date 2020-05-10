【K社韩文小百科】母亲节、父亲节，在韩国都是合为一体的「父母节」！

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不要忘了对养育自己的人表达感恩哦！

在韩国，每年的5月8日是为了感谢父母之恩、向名表达恭敬而制定的「父母节（어버이날）」。 最初是1956年将5月8日定为「母亲节（어머니날）」，后来有人提到「父亲节」的概念，於是在1973年将两者合并为「父母节」。



图为当年的「第8届母亲节纪念大会」：



这一天，各个家庭的小孩为父母和祖父母胸前别上一支康乃馨，同时赠送礼物或带父母出游以表达感谢；各级行政机构也会举办活动，向被选为孝顺子女和孝顺媳妇的人颁发奖状和奖金。 同时，这一周也被定为「敬老周（경로주간）」、5月也被命名为「家庭之月（가정의 달）」，通过拜访敬老院、开展民俗游戏和国乐活动等培养敬老思想。



近年来，财力允许的人也会送父母按摩椅、空气筛检器、净水机等等，去年IU送给父母的礼物则非常别出心裁，是由父母以回答形式亲自撰写的「父母书」，分为「Mommy Book（마미북）」和「Daddy Book（대디북）」。



IU曾在自己的IG里PO出父母在书中的回答，例如：「对妈妈而言，家人是什么? 」「生活的全部。 」



在 Instagram 查看这篇帖子 이지금 (@dlwlrma) 分享的帖子 · PDT 2019 年 5月 29 日 上午 1:51

「爸爸有多么爱我? 」「如果掉进水里的话，我会跳进水里捞你（爸爸不会游泳）。 」「爸爸最自豪的瞬间是什么? 」「当别人说『听说那个人是IU的爸爸耶』的时候。 」透过父母书了解到父母平时很少透露的内心世界，真的是很棒的礼物啊~



在 Instagram 查看这篇帖子 이지금 (@dlwlrma) 分享的帖子 · PDT 2019 年 5月 29 日 上午 1:55



（图源：Twitter@Hampyeong1等）

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