渣男！药师Youtuber骗炮女粉丝传播性病 接连3名受害者发声！

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在媒体上一副关心大家健康的温柔模样，却不做安全措施与女粉丝发生关系，传播性病之后还逃跑！真的太渣了~

近日接连有韩国网友PO文曝光一位名为「약쿠르트 YKRT」的Youtuber，内容令人震惊。 这位Youtuber是药师，2018年开始在个人频道里分享药物和健康知识，订阅人数24万，上过电视节目，2月还捐赠了一批口罩和消毒液给低收入群体，媒体形象正直善良。



然而上月底网友A某PO文表示，这名药师利用A某作为粉丝对他的好感，在知道自己有性病的情况下还不带套多次与她发生关系，甚至在生理期也照做不误，令她感染到终生无法治愈的性病，痛苦不已。

A某去年7月通过IG私讯联系到药师，两人第一次见面喝了酒，药师送她回家，坚持不戴套发生了关系。 之后药师每周都会来她家发生关系，不久后A某感到不适、去医院检查出「第二型单纯疱疹病毒」，告诉药师后，他的反应只是：「不是很严重的病毒，抱歉没提前告诉你。 」说明他早就知道自己有病！

A某因为患病而痛苦不已，药师却只丢下一句「可是我不痛耶，好奇怪」就跑去请医学院学生喝茶，第二天还参加了女性健康聚会。



A某追问两人究竟是什么关系，药师含糊其辞：「希望维持像现在的关系就好...... 现在药局和Youtube的工作非常忙，是我人生中很重要的时期，所以没有信心谈恋爱或交女朋友。 」



之后药师向A某道歉，A某接受之后又发生了几次关系，最终醒悟对方只把自己当炮友、没有真心交往的念头，不再主动联系药师之后，药师也不过问原因便就此断了联络。

文章曝光之后，药师的回应是：下架Youtube影片，IG帐号转为私人。



本月2日，另一位受害者B某也PO文发言了。 B某表示自己与药师一直交往到最近，一开始是听说他不擅长料理、总是不按时吃饭，於是开玩笑说做便当带给他，不料他立即告知自己的家庭住址。 B某因为他在媒体上的正面形象而放松警惕，去他家送便当之后药师留她一起看电影，期间就动手动脚，表示「没办法，你太有魅力了」。 B某拒绝之后离开，过了一段时间正式开始交往，之后就出现单纯疱疹的症状，还公开了自己看病买药的信用卡帐单。



B某还透露，在A某曝光药师之后她收到了药师发来的道歉简讯，才第一次知道这件事：「看（A某）公开的对话内容，药师应该是知道自己有病，却在那件事之后还和我交往。 身为药师的人不告诉我病名，也不戴安全套，真的是无法原谅的行为。 」药师则辩称因为自己没有症状，才没有重视。



不料又出现第三个受害者：「他说除了马拉松队友没人来过他家，居然是有女朋友的啊。 我们从今年初到本月2日都有联络。 A某po文时他还说都是假的。 」

对此，药师YKRT本月4日在Youtube上PO出长文道歉，表示自己此前没有接受过性病检查，现在去检查后结果是「阴道加德纳菌和尿菌浆阳性，第一和二型单纯疱疹病毒阴性」。



（图源：网路）

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