400次咖啡2.0版来了！1000次云朵蛋卷～不光简单好吃还颜值爆表♥
生活 2020年4月16日 星期四09:15 Rui
400次不够练习臂力？那就来1000次吧。
因疫情不得不减少外出活动的韩国人继400次焦糖咖啡奶盖之后又悄悄带来了1000次云朵蛋卷，光听名字就很梦幻可口啊。 只不过1000次的搅打让人望而却步，但！！为了美食，我们一定不能输！
云朵蛋卷的做法相当简单，食材只要准备2个鸡蛋、1小块黄油和少许盐即可（按照个人口味可以随意调解哦~）
1. 将鸡蛋的蛋黄和蛋清分别放入两个干净的容器里
2. 将蛋黄中放入一小撮盐并打散
3. 打发蛋清，请使出全身的力气搅打1000次，直至蛋清变成绵密、蓬松的白色泡沫状（如果不想费力，请拿出电动搅拌机）
4. 将蛋黄倒入打发好的蛋清中，并充分融合
5. 开小火，锅中放入一小块黄油，直至融化
6. 黄油加热至起微小泡泡时倒入蛋液，用锅铲稍稍整形（不强求完美的圆形、方形等）
7. 蛋液底部熟了之后，用锅铲在蛋液中间划一下，摺叠两边。 1分钟后，翻转另一边煎熟即可
8. 最后可以淋上自己喜欢的蜂蜜或枫糖浆
一道美味又颜值爆表看，口感又似舒芙蕾蛋糕的蛋卷就完成啦！！佐以新鲜的水果和奶油，立刻就有高级餐厅的感觉了~一起来别看别学吧~
「图：YouTube、NAVER BLOG」
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