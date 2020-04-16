安普贤自曝「恋爱成功率90%」 网友惊：「居然不是100%吗? 」 400次咖啡2.0版来了！1000次云朵蛋卷～不光简单好吃还颜值爆表♥ YGX宣布已与签约韩升延签约！成李洙赫、权玄彬 「师妹」 《机智医生生活》每周才播一集完全不够看啊！原因竟然是这个 WINNER金秦禹入伍后联系成员大哭「我太累了」！姜升润怪宋旻浩太多嘴XD 太萌啦！BTS设计的宇宙明星BT21娃娃们，一起宣导对抗疫情的注意事项 BTS防弹少年团V又去烫「人生发型」了！表情太震惊，是被自己帅到了吗？XD 韩国Starbucks 2020夏季第一波周边公开！满满热带风情～

400次不够练习臂力？那就来1000次吧。

因疫情不得不减少外出活动的韩国人继400次焦糖咖啡奶盖之后又悄悄带来了1000次云朵蛋卷，光听名字就很梦幻可口啊。 只不过1000次的搅打让人望而却步，但！！为了美食，我们一定不能输！

云朵蛋卷的做法相当简单，食材只要准备2个鸡蛋、1小块黄油和少许盐即可（按照个人口味可以随意调解哦~）



1. 将鸡蛋的蛋黄和蛋清分别放入两个干净的容器里



2. 将蛋黄中放入一小撮盐并打散



3. 打发蛋清，请使出全身的力气搅打1000次，直至蛋清变成绵密、蓬松的白色泡沫状（如果不想费力，请拿出电动搅拌机）



4. 将蛋黄倒入打发好的蛋清中，并充分融合



5. 开小火，锅中放入一小块黄油，直至融化



6. 黄油加热至起微小泡泡时倒入蛋液，用锅铲稍稍整形（不强求完美的圆形、方形等）



7. 蛋液底部熟了之后，用锅铲在蛋液中间划一下，摺叠两边。 1分钟后，翻转另一边煎熟即可



8. 最后可以淋上自己喜欢的蜂蜜或枫糖浆



一道美味又颜值爆表看，口感又似舒芙蕾蛋糕的蛋卷就完成啦！！佐以新鲜的水果和奶油，立刻就有高级餐厅的感觉了~一起来别看别学吧~



「图：YouTube、NAVER BLOG」

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