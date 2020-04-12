【K社韩文小百科】这些追星用语请节制！「给你买饺子」「吃泡面吗」原是性骚扰

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很多人在Twitter上讲来讲去的这几句话，知道来源之后真的吓一跳啊！

最近很多韩国粉丝在SNS上分享爱豆照片时会附上这样一句话：「我给你买饺子哦（만두 사줄게）！」就像对小孩子讲话一样的语气，仿佛已经成为新的流行语：









然而，这句话的来源其实和性犯罪有关！据2017年韩国YTN报导，某30代女教师勾引小学六年级男生（12岁）并发生关系 ，当时该教师诱导学生从家里出来时，发给他的简讯里写的就是：「我爱你，我给你买饺子，可以出来吗? （사랑해❤만두 사줄게 나올래?）」后来该教师以强奸未成年人罪名被捕。



上个月还有粉丝在TXT的互动板上留言说：「我爱姜泰现，我要给你买饺子。 」结果泰现机智回应道：「买《Music Bank》门前卖的排骨饺子吧。 」



与此相似的一句经典性骚扰擦边球还有：「要不要吃个泡面再走? （라면먹고 갈래? ）」这句话来自电影《春逝》，片中李英爱邀请刘智泰到自己住处「吃泡面」，结果煮面时直接大喇喇问：「要不要睡一觉再走? 」后来「吃泡面」这个梗被喜剧节目拿去用，最终定位就成了「勾引男人用语」。



所以不管再怎么喜欢爱豆，这种打擦边球的用语还是不太恰当哦！

（图源：《春逝》等）

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