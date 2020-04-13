据说少女时代这首歌是女练习生必练曲目！看完才知道暗藏玄机

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少女时代是多少少男少女的青春回忆啊。

作为K-POP界少见出道超过10年的女团，少女时代可以说是划时代的存在。 出道13年的她们有不少经典曲目，可甜可盐造型百变，曲风不断创新，歌迷们喜欢的曲目可能都不同，但《再次重逢的世界》不仅是对团队，也是对以她们为目标的女团练习生们来说意义非凡的歌曲。 据说，这是女练习生们出道前必练曲目。



到底是为什么呢?? 因为这首歌的表演每一处都是教科书级，是一个能清晰看出舞蹈+走位+视线处理+现场实力的综合型舞台。 《再次重逢的世界》歌舞强度颇高，这就要求练习者体力要过硬，这样边唱边跳时气息才平稳。



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这其中穿插著孝渊的舞蹈，太妍的高音，和润娥的Ending，主舞、主唱和C位各司其职，一目了然。 其实不仅是出道前，不少女团出道后也Cover过这首歌。太妍飙完高音后头也不回地准确找到自己的位置，这也说明了团队肯定经过千百次的练习，空间感已经刻在了身体里。



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歪头的时候都要拿著边唱边跳，强度之大让人咋舌。



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最后一期来欣赏一下最强版《再次重逢的世界》。



「图：theqoo」

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