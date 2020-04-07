「第二N号房」涉案者最小12岁，大部份未成年！警方立案逮捕10名运营者

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除了「N号房」所在的Telegram，另一个名为「Discord」的论坛里也存在大量性剥聊天室，运营者大部份未成年，最小的只有12岁！

今日，韩国京畿北部地方员警厅宣布以违反儿童青少年性保护法、性暴力犯罪处罚法、开设赌场等嫌疑，逮捕了20代大学生A某;对IuaWvCI6 NQ==另外两名读高中和初中的频道经营者B和C，则进行不拘留立案。其中12岁的嫌疑人去年犯案时还在读小学。

另外还有7名不经营论坛频道但也散播性剥削内容的嫌疑人，也进行了不拘留立案。还有86人有待检举，韩国警方正在通过国际帮助追踪调查。



警方怀疑A某在Discord上经营名为「all XX 19禁房」的频道里分享他从各处收集来的儿童、青少年性剥削内容，并且散播所谓「deepfake」照片和影片，即把艺人的脸合成到淫乱内容中，同时不断诱导他人加入某特定赌博网站，以此宣传行为获利，据估计赃款达到1600万韩元。

B和C也在Discord上经营频道，分享儿童、青少年性剥削内容。C因为满10岁未满14岁，属於刑事未成年人、触法少年，不受刑法处罚、获得保护处分，将被送往家庭法院而非检察院审理，最大限度的处罚是送到少年辅育院2年。

另外7人是以一对一聊天方式散播儿童、青少年性剥削内容，除了一人是50代男性以外，全部都是12~17岁未成年人。这7人持有的性剥削内容超过1万560 0个，容量225GB，收费提供下载连结，每个影片1~3万韩元，但没有像「N号房」赵主宾等人一样直接拍摄的内容。



目前警方正在删除这些性剥削内容，并封锁了5个相关聊天室。

因为论坛与聊天app不同、难以统计确切人数，但警方估计每个频道可能有数千人加入。

(图源:京畿北部员警厅)

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