2名初中生灌醉女学生实施集体性侵！受害人妈妈青瓦台请愿要求严惩

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「N号房事件」还未有结果，韩国又爆出另一起集体性侵案。

一位中学女生的妈妈在青瓦台请愿网站发文请愿，要求严惩集体性侵她女儿的加害者，这个请愿已经有超过20万人支援，根据出台的「请愿支援人数超过20万政府必须回应」的政策，政府需尽快作出回应。



该位妈妈在请愿网站以「告发威胁‘今天要杀了你’，灌醉我女儿并集体强奸她的未成年人」为题开通了请愿，妈妈表示：「加害者们叫走了和我女儿关系比较好的男同学，逼他喊我我女儿出去，我女儿说如果自己不去的话男同学就会被打， 拜托朋友如果发生什么事就打112，说完就出门了。 之后加害者们在自己的公寓里对我女儿说"今天要杀了你"并给我女儿灌酒，1号加害者一点也没喝，2号加害者只喝了少量。 1号在确认我女儿失去理智之后把男同学送回了家。 接著把我晕厥的女儿从楼梯上一路拖往没有监控的28楼顶楼。 在此过程中，1号不仅打了我女儿的脸，还朝她吐了口水。 然后按剪刀石头布决定顺序轮奸了我女儿。 吃完饭返回之后，1号再次殴打我女儿并吐口水。 导致我女儿被诊断骨伤需治疗3周，妇科伤病需治疗2周。 我女儿逃跑出来后就报了警，在员警的帮助下才回到了家。 那天我女儿哭了好几个小时，甚至试图用刀自残。 后来因为这件事我们一家卖掉房子搬了家，女儿也不得不转学。 然而加害者的父母不仅雇了律师，外出旅行，还试图统一口径掩盖罪行。 」

请愿人最后请求对加害人处以10年以上或是无期徒刑，严惩未成年性犯罪者。 此外，事情发生当时仁川延寿警署对此进行了调查，并提取2名嫌疑人其中一人的DNA，校方也对两人下达了强制转学的处分，目前两人已转至其他学校就学中。

「图：青瓦台截图」

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