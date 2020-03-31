【N号房事件】会员的心理扭曲程度：对女老师爱而不得恐吓9年，曾找「博士」打算合谋杀人！

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震惊全韩的【N号房事件】仍在持续发酵中，除了「博士」赵主彬等案犯之外，又一个共犯引爆了全韩民众的愤怒。

韩国青瓦台请愿的网站上出现了一位女童母亲的请愿，请愿人希望公开公益勤务要员姜某的身份资讯。 而请愿人就是此前赵主彬与公益勤务要员姜某企图合谋杀害女童案中的女童母亲。 这件事情在网路公开后引爆了全民的关注。



这位母亲控诉在过去的9年里姜某一直跟踪、骚扰她。当事人在帖子中表示：「从2012年到2020年，已经9年了。我是一个被威胁要被杀害而活在不安和恐惧中的女人，也是一个孩子的妈妈、一名中学的老师。 我一直在为这个死前似乎都不会结束的错误事件而苦恼，所以鼓起勇气写下了这篇文章。」

「他是博士房的会员，是从区厅里偷查我个人信息的公益勤务要员，和赵主彬一起企图杀害我女儿的嫌疑人，也是我担任高一班主任时的一名学生。 该学生平时不擅长与人打交道，经常向身为班主任的我提出商谈的要求。 我以真诚的态度与他进行了多次谈话，也给予了表扬和鼓励。 但是他渐渐地开始依赖我、对我十分执著。 为了维持教师和学生的关系，我与他保持了一定的距离，从那之后他就开始憎恨我。 虽然他表面看上去胆小、实诚、聪明，但是在SNS等网路世界里，他是会不断说出可怕、残忍话语的人。 学校认为我和那个学生同在一个班级非常危险，所以就劝他换班，但他没同意直接退学了。」

「退学后他曾拿著美工刀到学校教务室外等我、用刀在教室公告栏乱划、曾打碎有我照片的班级相框，然后用胶带贴住照片里的我的面部，把照片上放在我家门口、 还在我家公寓走廊上用红油漆写下我和家人的身份证号以及大大的"I Kill You"字样... 这些都算轻的，他甚至还会在我家门口大声喊叫、摘掉我家车牌、破坏车的后视镜等，这种物理上、精神上的威胁一直没有间断过。 他得到我的使用者名和密码后，会以我的名义写东西，开了一个和我之前弃用的邮件名一模一样的邮箱，会偷看发到我邮箱里的邮件。 我人在哪、买了什么、换掉的手机号是多少、家庭住址是什么，他都可以很轻易地掌握。 他还会看熟人发给我的邮件，装作是我本人回信给对方。 另外他还通过短讯、电话、语音资讯和邮件等对我说过我一生都没听过的辱駡我、恐吓我的话，从那之后我就再也无法关灯入睡，不得不接受精神治疗。」



「之后我就结了婚，但因无法忍受痛苦和不安，最终报了警，那个人也在2018年1月-2019年3月服刑，但他依旧不断给我寄恐吓信，导致我连去警署陈述案情都觉得压力巨大，身心疲惫，无法再告下去。 他出狱前两天我搬了家，换了电话号码，换了学校，为了不让他找到我甚至第二次申请改名，用了新名字去了新学校。 居民身份证也花了6个月的审核时间换了新的，我以为这样就能一切都结束了。 但是过了5个月之后... 他把写著我新身份证号和我女儿身份证号的纸放在了我公寓的邮筒里。 於是我在这里又看到了那个人令人毛骨悚然的文字，产生了‘看来得死一个人事情才能结束了’的想法，真的是绝望透顶。 从那以后他开始用短信和Kakao Talk来威胁伤害我女儿，总是发‘孩子都已经可以蹦跳了，要是砍掉胳膊和腿就只能看著了吧’、‘今天是你女儿去医院治疗的日子吧 ’、‘杀死你家人是合法的吧？ 敬请期待’这样的内容，这种无法忍受的痛苦和不安就一直没有停止过。 即使他坐过牢这些事情也没有改变，我现在该怎么办呢？ 不仅是这些恐吓，他还花了400万韩元与赵主彬合谋杀人。 对方知道孩子的姓名、身份证号、幼稚园，我们到底要怎么逃呢？ 我又会因此再换几个名字呢？ 什么时候到了停车场就可以安心地回家呢？ 开关门时的不安要持续到时候呢？ 现在孩子还小，父母就在她身边，我女儿不认识他，但若是以后她发生什么事... 我该怎么活下去呢？ 什么时候能睡个安稳觉？ 他一出狱就能到区厅工作，这也是让我觉得天塌下来的事情，他把我们全家的安全都夺走了。 一个因为泄露个人资讯和威胁（他人）而被服过刑的人，现在竟然坐在了只要动动手指就能窃取个人资讯的位置上。 我父母活了60多年，也（因为这件事）更换了名字和身份证号，从住了一辈子的地方搬到了别处。 全家人说著‘这是最后一次，最后试一次吧’而付出的辛苦和努力在一瞬间就破灭了，谁来负责呢？」

「教育厅也有问题。 教师的个人资讯为什么要全部公开？ 要想知道我在哪所学校工作，只要查一下姓名就可以在网站公告中看到。这样的制度不合理，也曾有人提起过请愿，但得到的答覆只有''这不是目前正在讨论的事项''。 所以我在转校时不得不改名，教师的人权在哪里可以得到保障呢？」

「不单单是赵主彬，也强烈希望能够公开博士房会员的个人资讯。 尤其是公开涉嫌谋划杀害女童的公益勤务要员姜某的个人资料。 我起诉时写了一封要求严惩的请愿书，姜某在看过之后继续愤怒地用这个威胁我。 如果不能公开个人资讯，那么他看到我这篇希望公开个人资讯的请愿文之后，应该还会威胁我和孩子吧。 那接下来可能真的会有人不在这个世上了。 我也想在安全的国家里过平凡而幸福的生活。」

该名女教师的文章公开后立刻引起了民众的关注，大家也纷纷前往青瓦台请愿网站支援她，目前请愿人数已经超过20万，相信韩政府会对此作出回应。



「图：NATE NEWS」

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