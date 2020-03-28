韩国LOTTERIA推「一人食炸鸡」：一整只看著都过瘾！
旅游 2020年3月28日 星期六10:00 Rui
「一人食」文化在韩国越来越流行，现在连炸鸡也看准了其中的商机。
炸鸡作为外卖界的王者，是不少人最常点的食物，可是以往的炸鸡一整只分量确实有些大，如果是自己一个人住的话一顿吃不完，放久了还不好吃，每次点单之前都要犹豫很久。
不过从现在起再也不用担心啦，速食连锁品牌LOTTERIA乐天利推出了「一人食炸鸡」，完美迎合了独居之人的需求。
和KFC家出售的鸡翅、鸡块不同，LOTTERIA的一人食炸鸡真的是一整只完整的鸡。 100%采用了韩国本土鸡，整只炸制而成。金色的外皮是酥脆的口感，肉质鲜嫩多汁，不输各大专业炸鸡店的味道。 最重要的就是哪怕是一个人也能全吃完，再也不怕剩下了。
乐天利还配上了椒盐和萝卜块，吃腻了来上一口清爽的萝卜，立刻就能解除口中的油腻感，再战另一只鸡腿。
「图：IG/h.js_sj 、 food_loooveun、 saselove ggogomzoo 、 teacher.noong」
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