「N号房」始作俑者「godgod」只有20岁！去年突然隐退是为准备高考

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原以为25岁的「博士」已经很年轻，没想到根据警方推断，「godgod」犯案时还是一个20岁的高中生啊！

震惊韩国的「N号房」性奴事件始於一个叫「godgod」的网民，他在telegram上开辟多个聊天室、分享性剥削影片，去年2月godgod将管理许可权全部交给一个叫「watch man」的使用者后突然消失。

23日播出的MBC电台节目《金钟培的视线集中》中，韩国网路性暴力对应中心的徐承熙代表（音）透露称：「根据godgod本人介绍，他现在20岁，为了高考要暂时停止活动。 godgod和博士运营的是不同聊天室，godgod的几个聊天室里的未成年受害者比博士聊天室的多得多。 」



watch man接替godgod聊天室一段时间，还曾宣言要接管已经被封的某淫乱物分享网站，去年9月被警方抓捕。 之后出现的「博士」现在也已经被捕，只剩godgod仍然逍遥法外。

23日，员警厅网路搜查课透露称，庆北地方员警厅的网路搜查队正在追踪godgod，但仍未能确定godgod的具体身份：「网路犯罪经常使用匿名和盗用身份，即便锁定具体IP也很有可能不是凶犯本人。 」



（图源：网路）

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