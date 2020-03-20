【旅游资讯】《梨泰院CLASS》「长家大排档」取景地就在弘大！ 现实中也美翻~

《梨泰院CLASS》里的「长家大排档」并不是凭空CG制作哦，其实拍摄地就在弘大，是一间相当有名的餐厅！
看过JTBC电视剧《梨泰院CLASS》的朋友大概都对这间「长家大排档」印象深刻，灯火辉煌的日式风格建筑，让人恍惚间以为踏入了《千与千寻的神隐》世界，十分奇幻：
实际上这一幕取景於弘益大学周边商圈的知名居酒屋餐厅「만만코코로（发音：Manmankokoro）」，电视剧里只是把招牌换成「长家」的，其他都跟现实中相差无几耶！
Manmankokoro取韩文「满满」和日文「心」的发音，不仅餐点诚意满满，日式外观和铺满樱花的天花板也早已让它成为韩国人的IG打卡圣地，自2010年在金海开了第一家店之后，截至2018年已经在韩国全国铺开25家连锁店。
连起泡酒都是樱花的甜蜜粉红色，不得不说这家店真的很会做女顾客的生意耶XD
菜品方面单价全都不超过2万韩元，丰富美味自不必多说，分量也相当大，三个女生点一个菜就可以吃到相当满足：
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【店家资讯】
店名：弘大Manmankokoro（홍대 만만코코로）
上班时间：24小时，全年无休
电话：02-335-0004
地址：首尔市麻浦区杨华路16街34号（서울 마포구 양화로16길 34）
如何前往：该店位於地铁弘大入口站、合井站、上水站围成的三角形正中间，其中距离弘大入口站稍微近一点点，从9号出口步行前往只需7分钟。
（图源：《梨泰院CLASS》截图，만만코코로官网，NAVER Map等）
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