韩惠珍公开最有效甩肉大法！听完之后网民们表示：那我选择继续胖下去XD

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超模韩惠珍凭藉爽朗的性格和对自己下手超狠的自我管理圈粉无数，虽然身高只有177cm，在一众模特中并不算高，但却拥有梦幻般的身材，是无数女生羡慕的对象。

拥有S曲线的韩惠珍也时常在节目中分享自己瘦身、保持身材的各种小秘诀，这次的运动法就震惊了所有人。 出道多年的韩惠珍可以说是尝试过所有的运动减肥法，她觉得最有用的一种甩肉大法就是爬楼梯，效果非凡，非常掉肉。

韩惠珍表示：「要想看到运动效果的话至少要爬80层楼，反复运动是最重要的。 」 听得JUNJIN等嘉宾很是讶异，反问：「要在首尔找到80层楼的建筑物也很难啊，而且灰尘有很多，可能会出现呼吸困难。 」韩惠珍听到这里立刻反驳两人：「不要找藉口」。



爬楼梯其实是一项有氧运动，而有氧运动对减肥很有效果，对想要运动的人来说「就地取材」十分方便，即使周围找不到80层楼的大厦，10层楼往返8次也行哦。得知这一方法的不少网民们也纷纷表示很想尝试看看，不过也有很多人称：「这是要了我的命啊，我选择继续胖下去」。

夏天就要到了，小伙伴们是不是要行动起来了呢？

「图：《傻瓜的榜单》、韩惠珍IG、《GRAZIA》」

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