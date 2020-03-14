BTS防弹少年团JIN请弟弟们吃饭的餐厅终於找到了！一看价格终於知道他为什么掏黑卡了XD
生活 2020年3月14日 星期六08:00 Rui
BTS防弹少年团成员SUGA过生日，大哥JIN请弟弟们吃饭，一顿饭竟然吃了87万（韩币），到底是哪家豪华餐厅这么贵？
防弹少年团们聚餐的餐厅很快就被网友们找出来了，是位於首尔驿三洞的「돝고기506」（猪肉廛506）。 这家烤肉店可是全韩国饕客们心中的圣地，就连吃播界「教母」李英子都曾在节目《饭Bless You》中介绍过。
「돝」是韩语「猪」的方言，而506则表示这家店的肉都要经过506个小时排酸发酵，光是听著是不是就很好奇肉的味道呢？ 作为在中餐厅吃饭结帐超100万，涮涮锅要吃100人份的防弹少年团的成员们来说，87万的烤肉真的是小意思啦，如果再加上工作人员的话，ARMY们反而会怀疑大家有没有吃饱？？
作为烤肉界中的强者，豚肉506的价格绝对称得上贵，一份人150g的五花肉售价竟然是17000韩币，这个价格在别家烤肉店恐怕能点上两人份肉了，而这还是店里最便宜的肉，猪肉泡菜汤能卖到9000块也是惊人了。 若是87万全部拿来吃肉的话，也就50人份左右吧~~
不过贵自然有贵的道理，门店干净整洁，肉更是韩国本土国产货，加上厨师们21天的精心排酸，使得肉质鲜美软嫩，毫无腥味，也难怪吸引不少吃货们前来。
地址：首尔江南区驿三路17街53西延大厦2、3楼
「图：NAVER BLOG-고확행、BTS twitter」
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