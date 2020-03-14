韩国DAISO的踩雷商品TOP10！谁买了谁后悔～

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韩国大创（DAISO）可以说是是到韩国血拼必去的圣地之一，美妆、美食、生活用品应有尽有，各大旅游博主甚至会开专栏给游客们推荐必买物品。

小编今天要说的可不是大创的必买物，而是一定要绕开的10大商品，可以说是谁买谁后悔。



蚊香

别说是驱蚊了，感觉这个味道简直就是蚊子们最喜欢的味道，招来一大群蚊子，难道我们是献血车吗？

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毛衣除球器

嗯～刀片是可以转动，但也仅限於转动，你倒是把毛球给除掉啊。

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香薰蜡烛

味道是不错，但燃烧时有对人体有害的物质流出，只能看最好不要点。

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耳机

如果你是用来训练自己考英语听力时不被噪音干扰的话，小编强烈推荐。

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不锈钢餐具

容易生锈，生锈，生锈。

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淋浴器软管

内芯不是金属而是塑胶，水压一大水也变超大。

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透明胶带/保鲜膜

太薄了，薄到不需要剪刀就能自断。 保鲜膜需要裹两、三次才有用。

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真空压缩袋

明明是真空压缩袋，你怎么就压缩不了呢？

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充电器/多用途接线板

插孔太大，经常掉。

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陶瓷餐具

花纹涂料很劣质，吃进嘴里的话....

「图：instiz」

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