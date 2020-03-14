韩国DAISO的踩雷商品TOP10！谁买了谁后悔～

韩国DAISO的踩雷商品TOP10！谁买了谁后悔～

生活   2020年3月14日   星期六10:00   Rui  

韩国大创（DAISO）可以说是是到韩国血拼必去的圣地之一，美妆、美食、生活用品应有尽有，各大旅游博主甚至会开专栏给游客们推荐必买物品。

小编今天要说的可不是大创的必买物，而是一定要绕开的10大商品，可以说是谁买谁后悔。

蚊香
别说是驱蚊了，感觉这个味道简直就是蚊子们最喜欢的味道，招来一大群蚊子，难道我们是献血车吗？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

毛衣除球器
嗯～刀片是可以转动，但也仅限於转动，你倒是把毛球给除掉啊。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

香薰蜡烛
味道是不错，但燃烧时有对人体有害的物质流出，只能看最好不要点。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

耳机
如果你是用来训练自己考英语听力时不被噪音干扰的话，小编强烈推荐。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

不锈钢餐具
容易生锈，生锈，生锈。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

淋浴器软管
内芯不是金属而是塑胶，水压一大水也变超大。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

透明胶带/保鲜膜
太薄了，薄到不需要剪刀就能自断。 保鲜膜需要裹两、三次才有用。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

真空压缩袋
明明是真空压缩袋，你怎么就压缩不了呢？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

充电器/多用途接线板
插孔太大，经常掉。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

陶瓷餐具
花纹涂料很劣质，吃进嘴里的话....

「图：instiz」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 生活 » 韩国DAISO的踩雷商品TOP10！谁买了谁后悔～
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手