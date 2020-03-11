朴载范UFC现场被Brian Ortega打过程曝光：清脆「啪」声响亮！

朴载范UFC现场被Brian Ortega打过程曝光：清脆「啪」声响亮！

明星   2020年3月11日   星期三10:00   Rui  

朴载范在UFC赛场上遭到美国自由搏击手Brian Ortega掌掴一事让韩国民众愤怒，现场打人影片曝光又一次引爆公愤。

朴载范UFC现场被美搏击手甩耳光！对方趁旗下搏击手上厕所间隙施暴

YouTube上公开了一则朴载范被打录影，只听到一声「啪」的声音，哪怕背景音乐巨大依旧能听到掌掴的声音。周围的人纷纷向后看去，现场骚动起来。Brian Ortega甚至嚣张叫嚣：「我说过要揍你」。而朴载范明显被这突如其来的一巴掌打得有点懵。

和朴载范同行的郑赞成事后在自己的SNS上以英文写下当时观看UFC比赛时的突发状况，表示：「昨晚你坐离我跟Jay Park距离10公尺以上，2个小时中间都没事，我以为一切都没事，但你在我去卫生间的时候攻击了Jay Park，他不是专业格斗选手只是个音乐人，你打的就是一个帮忙翻译的一般人。这根本不是男子汉的对决，你做的事情就像大人殴打小孩，你若是攻击我，我还不会这么愤怒！」

对於自己被打一事，朴载范回应称：「我不会起诉拥有的比我少的人。」

「图：YouTube、郑赞成SNS、IG@now.kr、网络」

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