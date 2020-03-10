现实里的朴叙俊比「世路」更有钱！58亿豪宅曝光～粉丝：一不小心我的婚宅曝光了XD
明星 2020年3月10日 星期二08:45 Rui
朴叙俊藉《梨泰院CLASS》又火了一把，最近不少网友透露他拥有超奢华豪宅，引爆大批粉丝的关注。
梨泰院是首尔汉江以北最著名的豪宅区，电视剧里财阀们都选择住在这里，房价自是普通有钱人可望而不可及的。而现实生活中朴叙俊也真的住在富人区里。近几年一直忙著拍戏且几乎都是男一号的朴叙俊可谓是当代韩剧圈内最炙手可热的男演员之一，加上各种广告代言，身家不菲。其实早在2018年3月，他就在首尔富人区聚集地清潭洞购买了一套价值58.5亿（韩币）的豪宅。
朴叙俊购得的房子为知名房地产品牌RITZVIL CAELUM的二期，建筑面积为85坪（约280.5m²），使用面积为73坪（约240.9m²），拥有3个房间，2个卫生间。据房地产商透露，2018年RITZVIL的房价可排入最贵住宅楼TOP10。
不仅如此，该楼盘的室内装潢更是用了全球知名品牌，房主只需拎包住住即可。除了舒适的居住环境之外，社区还配备了高尔夫球练习场、门球场，甚至还有红酒仓库、电影院等，可以说是应有尽有。
得知这一消息的粉丝和网友纷纷评论朴叙俊，称：「Real朴世路」、「朴社长大成功」、「我和朴叙俊的婚宅就这么曝光了」等。
「图：NAVER、《梨泰院CLASS》、RITZVIL CAELUM」
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