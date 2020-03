朴载范UFC现场被美搏击手甩耳光！对方趁旗下搏击手上厕所间隙施暴

UFC现场一场暴行令韩国网友愤怒,前去观看比赛的歌手朴载范竟然被美国拳手Brian Ortega打了一巴掌。

日前,朴载范与韩国职业自由搏击手、也是他旗下签约的拳手郑赞盛(音译)一起去看了UFC的比赛,郑赞盛去洗手间间隙,Brian Ortega走向朴载范并问道:「你是Jay Park吗?」在听到朴载范表示「是的」之后,Brian Ortega突然掌掴了朴载范。随后郑赞盛与Brian Ortega在人群中再次发生冲突。



朴载范公司AOMG方面相关人士表示:「经确认,Brian Ortega选手方面确实挑起了是非,幸好警卫员反应迅速,他也被勒令离场。朴载范没有受伤,目前健康情况良好。 」

对於Brian Ortega的暴行,不少人觉得莫名其妙。 事情的来龙去脉要追溯到去年12月,郑赞盛和Brian Ortega原本在釜山有一场比赛,但由於Brian Ortega韧带受伤未能出席。 也许因为这个原因,郑赞盛当时才会说出「Brian Ortega躲著我跑了」的话。 之后Brian Ortega不仅威胁郑赞盛,还表示如果见到朴载范也会揍他。而朴载范真的是纯属无辜,莫名其妙地躺枪。



