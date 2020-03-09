朴载范UFC现场被美搏击手甩耳光！对方趁旗下搏击手上厕所间隙施暴

UFC现场一场暴行令韩国网友愤怒，前去观看比赛的歌手朴载范竟然被美国拳手Brian Ortega打了一巴掌。
日前，朴载范与韩国职业自由搏击手、也是他旗下签约的拳手郑赞盛（音译）一起去看了UFC的比赛，郑赞盛去洗手间间隙，Brian Ortega走向朴载范并问道：「你是Jay Park吗？」在听到朴载范表示「是的」之后，Brian Ortega突然掌掴了朴载范。随后郑赞盛与Brian Ortega在人群中再次发生冲突。
朴载范公司AOMG方面相关人士表示：「经确认，Brian Ortega选手方面确实挑起了是非，幸好警卫员反应迅速，他也被勒令离场。朴载范没有受伤，目前健康情况良好。 」
对於Brian Ortega的暴行，不少人觉得莫名其妙。 事情的来龙去脉要追溯到去年12月，郑赞盛和Brian Ortega原本在釜山有一场比赛，但由於Brian Ortega韧带受伤未能出席。 也许因为这个原因，郑赞盛当时才会说出「Brian Ortega躲著我跑了」的话。 之后Brian Ortega不仅威胁郑赞盛，还表示如果见到朴载范也会揍他。而朴载范真的是纯属无辜，莫名其妙地躺枪。
Brian Ortega getting escorted after trying to start a fight with Zombie pic.twitter.com/21FmOsZB8E— /\/\ (@MirccMMA) March 8, 2020
「图: YouTube」
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