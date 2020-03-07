【K社韩文小百科】韩国爆笑中文翻译！「安全意识记心中」不小心竟然成了19禁XD
旅游 2020年3月7日 星期六11:16 Rui
韩国作为旅游国家，每年都会迎来千万游客，因此各类商铺里都能看到外文，不过这些翻译过来的文字，尤其是中文让看得懂中文的游客们忍俊不禁。
这家专门出售沐浴乳的「Yook Serum」的中文直接被翻译成了「骂人精华液」，这里明显就是沐浴的「浴」的意思，但翻译机就把它翻译成了最常用的「骂人」。 不过有使用过它家沐浴乳的顾客表示它家有款沐浴乳辣皮肤，用完确实想骂脏话，因此加骂人精华液也不为过。
再来看看，什么时候要敷面膜才能进店呢？ 「마스크」既有口罩又有「面膜」的意思啦~~
这句话真的太绝了~~明明是「安全意识记心中」，「心」这个词硬是被翻译机翻成了「乳房」，立刻就变成了19禁~~
超有名的SPAM午餐肉，加了午餐肉的饭团可是这家店的招牌，万万没想到中文竟然是「垃圾饭团」~原来SPAM在韩语中写作「스팸」，也有垃圾邮件的含义~~
「图：微博、cr_logo、NATE PHOTO、KBS截图」
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