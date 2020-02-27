【韩国抗击新冠肺炎】降低医护染病风险+提高筛查效率！ 采纳全新检测方式「不下车检测」
生活 2020年2月27日 星期四13:25 Sani
在面对高传染性病毒的特殊时期，这个一举两得的方案真的让人忍不住点赞啊！
从本月26日开始，韩国部分城市开始施行一种新的肺炎筛查方式「Drive-through」，即在运动场等露天开阔场所建立移动诊所，被检查者开车从中通过但不下车，医疗人员在车外进行面谈、体温检测、口鼻组织采样，整个流程可以在10分钟之内完成。
如果按照常规流程，每次检查疑似患者后都要重新消毒诊所，加上采样操作，每位患者需要花费30分钟以上时间，部分诊所因人员过多甚至要等待超过6小时，存在交叉感染风险。 而使用Drive-through方式不仅大大减少了等待时间、降低感染风险，也节省了医疗人员的防护服和口罩等物资。
据悉，这一筛查方式是由韩国国立癌症中心国际癌症研究所教授奇慕兰（音），在本月24日由国会召开的「新冠肺炎对策特别委员会专家恳谈会」上首次提出的。 世宗市、高阳市、大邱市已经从26日开始采用这一方式，仁川市也宣布从下月2日开始建立Drive-through式筛查中心，较高的执行效率受到一致好评。
就连英国BBC驻首尔记者Laura Bicker也在个人Twitter上称赞这一方式：「大邱的优秀医生发来这张照片，是全新的drive-through式新冠肺炎筛查设施。 好聪明的点子，好高效的实施。 」
（图源：Twitter@bbclbicker等）
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