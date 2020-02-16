《寄生上流》火遍全球带火这道美食！3分钟CHAPAGURI现学现做赶快吃起来
生活 2020年2月16日 星期日11:00 Rui
《寄生上流》(上流寄生族) 横扫全球，捧回奥斯卡最佳影片小金人之后更是成为全球影迷争相观看的焦点，而吃货们却从影片里又看到了一道美食。
正当基宇（崔宇植 饰）一家在主人家里恣意享受跨阶级生活时突然接到了主人家的电话，一家人正在返回途中，而女主人点名要求吃「CHAPAGURI」，保姆也就是基宇的妈妈火速在雪柜(冰箱)里找出韩牛，翻出泡面，很快就做出了一道美食。 这碗面也随著电影的火爆红了起来。
「CHAPAGURI」用到的泡面有两种，一种是炸酱面，一种是小浣熊面，「CHAPAGURI」也是这两种面的缩写，都是农心旗下的产品，於是农心就精心推出了料理秘方，还翻译成了11种语言供全球影迷分享。 其实普通版「CHAPAGURI」非常简单，只是将两种面条混在一起即可，用小浣熊面的汤料煮面，最后捞出面淋上炸酱面的酱料即可，两种面粗细不同，口感也有略微的差异。
想要复刻《寄生上流》(上流寄生族) 里添加了韩牛的进阶版「CHAPAGURI」吗？ 其实完全不难，将韩牛切块炒熟，之后加入面里就行，赶快来学一下吧~
「图：YouTube、IG」
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