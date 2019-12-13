韩网友在网路订购ELSA海报...却收到朴轸永的：「心动拆开包裹，结果收到了极大的冲击！」
生活 2019年12月13日 星期五13:58 Yuan
后来网友联络了客服人员，客服也回应：真的很抱歉给您留下了阴影 XD
《Frozen 2》（冰雪奇缘2）在韩国上映后反响爆棚，除了许多品牌推出联名商品外，韩国网友也发挥「韩饭本能」，帮ELSA＆ANNA姐妹和雪宝都开了个人粉丝站，更不断更新见面会照片等「活动近况」等等。
（延伸阅读：《Frozen》的Elsa也有站姐和应援！手幅、见面会照片一应俱全XD）
在最近，有韩国网友在网路分享买了ELSA海报却收到了朴轸永海报，这位网友表示收到海报开心的要跟妈妈一起开箱，他还对妈妈说：「买了超漂亮，完全入迷了。（边拆开）结果心动一打开海报却是朴轸永。」两人的表情都是？？？？
而这位网友也联络了客服表示：「心动拆开包裹，结果收到了极大的冲击。到底发生什么事...是想给我留下阴影吗？如果是其他角色还可能是搞混了，居然是朴轸永，请确认一下吧！」后来客服也回应：「好像是与别的顾客的订单搞混了，给您带来不便真的很抱歉，我们已经为您申请上门回收，真的很抱歉给您留下了阴影。」
一把这件事分享到网路，不少网友也回应：「真的太好笑了」、「我笑到都流口水了」、「那个人到底为什么么要买啊」、「留下了阴影....哈哈哈哈哈哈」、「真的购买朴轸永海报的人也很好笑啊」、「居然有人买了诱惑照」等等。
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留言/评论
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首圖就讓我笑倒了XDD 一個花黑噴？！？！
1小时前
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耿美琪 欸靠 你看这个 真的很抱歉 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
39分前
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