Cherry Bullet实则经历了10人→8人→7人的调整，KOKORO-粼粼-未来退团早有徵兆！ 恭喜恭喜！赵正治♥郑仁夫妇今日喜得贵子，成为了一儿一女的家长！ 《新西游记7》新一波周边来了！成员们扮演过所有角色的贴纸，这个好值得入手啊！ 新剧《巧克力》今晚最新剧照，官方幕后花絮河智苑&尹启相笑容超甜～！ 对未成年爱豆挥拳&言语性骚扰？！ 16年长寿节目《BONI HANI》紧急停播 这是全新的组合！朴宝剑、朴素丹有望搭挡出演《秘密森林》、《阿宫》导演的新作《青春记录》！ 韩网友在网路订购ELSA海报...却收到朴轸永的：「心动拆开包裹，结果收到了极大的冲击！」 孔刘在李栋旭《脱口秀》上聊到当初其实不想演《咖啡王子一号店》 因信赖而听 Gummy 全国巡演门票售罄！ 金在焕〈MOMENT〉夺七国 iTunes 冠军 今晚公开新歌 MV！ 熟面孔＋新惊喜 《Golden Disc Awards》公开典礼主持群！ 金健模取消全国巡演！「将专心打官司」 Cherry Bullet 三成员解约 改为七人组继续活动！ 难道是Woollim旗下爱豆的「传统」？ 网路直播总是有意外人士乱入XD 韩剧《60天，指定幸存者》在「2019 AACA」上获奖优秀翻拍受肯定！ 电影《黑计画》票房亮眼 赵震雄的愤怒三部曲 宇宙少女成员多愿因「不安障碍」暂停活动 近期以9人形式活动 TWICE多贤被称「人间Elsa」：真的白到反光啊～♥ 新剧《THE GAME：向著零时》玉泽演、李沇熹、林周焕台词排练照公开！ 集齐金秀贤、IU、秀智...现在看来还是神级演员和制作班底的电视剧：《Dream High》 YG娱乐这个操作太狠了！它们拥有G-Dragon＆太阳的商标权，如2人不续约将无法再用艺名... 【年末盘点】2019年「人气漫改剧」你追了几部？赶快笔记下来…列入春节假期的「追剧清单」！

← 上一则 下一则 →