【K社韩文小百科】韩网热帖：出国旅行最想获得那种超能力？确认过每一条，都是迫切需要的XD

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有没有热爱国外旅行的小伙伴们？ 如何做才能拥有一场舒适惬意的旅行呢？

最近韩网上就出现了一个名为「国外旅行时，你想要获得那种能力」的热帖，小编仔细研究过之后发觉每一项都超级想拥有啊。

帖子上共标出了12中超能力，让我们一起来看下吧！！



1. 特价指令

任何时候都能获得超低价机票的能力，付款时绝对不会出现变贵的情况！

2. 汇率破坏王

当我需要还钱时汇率最低，用最少的钱得到最多的当地币。



3. 幸运的天气妖精

去到的任何一个地方都天气晴朗，完全不需要带雨伞。

4. 观光地SSG

任何景点都不需要排队，不管是博物馆还是美术馆都畅通无阻。

5. 地图扫描王

只要看过地图一眼就能深刻在脑海中，毫无差错的抵达目的地。

6. JMT发现者

只要看一眼就能知道这家店好不好吃。

7. 宾士小哥的胃肠

拥有和韩国大胃王宾士一样的肠胃，不管怎么吃都不会饱不会胖。

8. 超能治愈王

不管是走一天路还是不睡觉，体力都能维持在最佳状态。



9. 神秘的旅行字典

不管去哪里，当地的文化和历史都已经存在我的脑子里了。

10. 翻译器

可以自由使用任何一个国家的预言

11. 自拍金手

连iOS前置镜头都能拍出人生照片的技能，PO到IG之后点赞数爆表。

12. 叮当（哆啦A梦）旅行箱

可以无限放入行李的旅行箱，还完全不会超重。



确认过12项超能力，确实是热爱旅行的小编迫切需要的！

「图：NAVER」

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