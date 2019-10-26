现在去韩国旅行口袋里一定要放零钱！！热乎乎的街头美食太勾引人了

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不知不觉中2019年已经只剩下不到3个月了，入秋后天气逐渐冷了起来，这个时候大家务必要在口袋里放些零钱，因为一不小心就会被那些街边美食勾引起食欲，吃完之后会让你瞬间变得温暖起来满血复活哦。

鱼糕



和辣炒年糕同为韩国小吃界霸主的鱼板汤，热乎乎的汤最适合吹著冷风的秋冬了。

奶油华夫饼



毕竟夏天要露大腿，女生们不得不封印住热量爆表的奶油华夫饼，然而到了秋冬季，宽松大衣上身赘肉就被隐藏著了，此时的食欲也达到了一年的巅峰时期，吃上一块涂上满满朱古力酱和奶油的华夫饼，这个冬天不要太幸福哦！

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热狗



秋冬季真的是对吃货们最友好的季节了，哪怕嘴馋也会找到「冬天身体需要热量」的藉口！！ 油炸至金黄的热狗上淋上酸酸的番茄酱，即使是罪恶美食，也抵挡不住对它的热爱。

鲫鱼饼（鲷尾烧）



冬天的街头小吃当然非鲫鱼饼莫属！ 除了最经典的红豆味以外，现在还推出了奶油芝士、绿茶红豆、PIZZA味等多种猎奇新口味，非常值得一尝哦。

糖饼



冬天和甜甜的糖饼最配哦。 两面煎至香脆金黄色的面皮里裹著浓郁香甜的蜂蜜和芝麻、核桃仁碎，咬下去馅心就会流出，吃的时候一定要小心哦。

「图：NAVER」

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