看《优雅的家》时尚精们钻研林秀香美艳造型，吃货们却发现了这家小吃店

韩剧《优雅的家》由林秀香、李章宇、裴宗玉主演，夸张又狗血的剧情让观众们深陷。
故事从一桩凶杀案展开，延展出爷爷变爸爸，爸爸变兄妹的剧情让大票剧迷震惊。 如果说时尚精们最关注林秀香每集多变的富家千金造型，那么吃货们的目光就都集中在了这家小吃店上。
《News Patch》记者光美（金瑞书 饰）和金部长（朴哲民 饰）除了办公室之外，最常去的地方就是一家小吃店，甚至连光美生日时都去了那里。 而光美每次必点的美食也以超大尺寸吸引了吃货们的视线。 金双色长长的一根看起来很像油条，到底是什么？ 其实是「热情小吃店」的招牌-大王油炸鱿鱼了。
这根鱿鱼棍足足有30cm长，鱿鱼外层裹著一层炸得金黄的薄薄面糊，完全锁住了鱿鱼的鲜美肉汁，香而不腻，一口咬下去就能听到「哢嚓哢嚓」的酥脆声。
其实这家「热情小吃店」已经不是第一次出现在电视剧里啦，早前播出的《热血祭司》、《检法男女》中也有出现过，从那时起就受到了广大食客的关注了。
除了超大尺寸的油炸鱿鱼之外，他家的各类辣炒年糕锅也不容错过，锅里加了别处没有的面片、鹌鹑蛋、丸子，或搭配浓郁的起司，或搭配厚厚的猪排，或搭配嫩滑的辣火鸡肉，多重味道融入原本就甜辣的汤汁中，口感是说不出的多层次感。
地址：首尔东大门区旺山路264号1楼
「图：IG、《热血祭司》、《优雅的家》、NATE」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究