广藏市场这家店靠一道生拌牛肉屹立不倒几十年：真的好吃到炸裂！
旅游 2019年10月6日 星期日10:00 Rui
物美价廉又好吃的首尔广藏市场，不仅备受韩国本土民众喜爱，也吸引了不少游客慕名前往。
广藏市场就如同它的名字一般，里面藏著各种各样的小吃，从辣鱼汤到炒年糕，应有尽有。 而绝对不能不吃的一道美食就是生拌牛肉！！
市场里藏著一条生拌牛肉街，但请小伙伴们认准这家「昌信生拌牛肉」。 「生拌牛肉」在韩国被称为「肉脍육회」，指的就是将新鲜牛肉切成细长条，蘸著调料吃。 听起来是不是很生猛啊？
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「昌信生拌牛肉」是首尔大名鼎鼎的肉脍老招牌，开了好几十年，就靠著这道生拌牛肉经历了数十年的风风雨雨。 色泽鲜红，带著油光的生牛肉上撒上一些白芝麻，中间放上一颗无菌蛋蛋黄，最下面一层铺上细细的梨丝，吃的时候拌匀，淋上韩国人最爱的芝麻油和些许酱油，顿时浓浓的肉香味就扑鼻而来。
虽然是生肉，但是完全没有任何血腥味，吃到嘴里反而是更多的天然肉香，嚼起来也很有软嫩细滑，完全打破了「茹毛饮血」的可怕想像，越嚼越香。 配上一碗热乎乎的大酱汤，再没有比这更美味的组合啦~
「图：IG、NATE」
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