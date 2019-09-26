【旅游资讯】首尔世界烟花庆典10/5举办！TOP 9 观赏地点大公开！

在凉风习习的夜晚和大家一起欣赏烟花秀、惊叹於夜空中美丽的绽放，一定会留下难忘的回忆！
2019首尔世界烟花庆典将在10月1日到10月5日举办，不过前几天都是展览等其他活动，10月5日晚才是正式的烟花秀！ 不仅有韩国本土的专业烟花秀表演团队，还有来自西班牙、加拿大的知名团队共襄盛典。 以下为当天的时间表，即使雨天也照常举办：
- 13:00~19:00 市民参与Event（汝矣岛汉江公园人员）
- 19:00~19:20 开幕式
- 19:20~19:35 西班牙烟花秀（Olympic Dream）
- 19:40~19:55 加拿大烟花秀（Flashback）
- 20:00~20:40 韩国烟花秀（Dreaming Moon）
- 20:40~21:30 After DJ公演 & 市民参与清洁活动
盛大的烟花秀当然要在适当的距离和位置观赏才能最大限度感受到其魅力，小编参考韩网友推荐，总结出了以下8个最佳观赏地点，一起来看吧！ 附上烟花燃放地点和各个观赏地的位置示意图，点击可看大图，蓝色标签是燃放地点：
1. 汝矣岛汉江公园（영의도 한강공원）
2. 盘浦汉江公园（반포 한강공원）
另一个老牌观赏圣地，请提早前往，占好自己的一席之地！
3. 元晓大桥烟花阶梯（원효대교 불꽃계단）
这里也是很热门的观赏地！ 是元晓大桥下方的一段壁画阶梯，同样需要早早占座位哦！
4. 鹭得岛（노들섬）
位於汉江大桥上的一个人工岛，人也会相对少一点~
5. 二村汉江公园（이촌 한강공원）
6. N首尔塔了望台（N서울타워 전망대）
虽然稍微远一点，但优势是可以把首尔市内的夜景也收揽眼底！
7. 仙游岛公园（선유도 공원）
8. 63大厦（63빌딩）
站在高处才会看得更清楚！ 预约63大厦里的观景台或餐厅，一边用餐一边悠闲地欣赏烟花，听起来就很吸引人！
9. 鹭粱津（노량진）
鹭粱津一带建筑物的屋顶，位於山丘上的死六臣公园，也是优秀的隐藏地点！ 不仅近而且视野开阔，值得一试哦~
此外，如果预算充足的话，二村和汝矣岛一带的酒店也是不错的选择，可以在室内通过落地窗观看，也可登上屋顶酒吧或在泳池里欣赏，都十分惬意~
（图源：韩华集团等）
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