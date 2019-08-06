【旅游资讯】8号台风袭韩！ 今晚登陆釜山，降雨量超过200mm
旅游 2019年8月6日 星期二11:23 Sani
计画去韩国或正在韩国的朋友要注意了！
据韩国气象厅，第8号台风「Francisco」将在今晚18时至21时之间登陆广尚南道巨济岛和釜山附近的南海岸。 今日上午该台风经过日本琉球，正在以29km的时速朝向西北方向移动。
Francisco是小型台风，中心气压992hPa，最大风速72km/小时（每秒20m），强风半径100km。 台风路线的东侧尤其将受到较大影响。
以城市位置来看，距离台风眼最近的时刻分别是：巨济岛今晚22时，釜山今晚23时，大邱明早（7日）淩晨2时；8日开始，台风经过束草附近离开。
今明两天的预计降水量方面，广尚南道海岸、江原道岭东地区将达到200mm以上，庆尚道及江原道其他地区、忠清北道则在50~150mm范围；首尔、京畿道、忠清南道、全罗道降雨量在10~60mm， 中部地区、全罗道西海岸、济州岛、郁陵岛、独岛降雨量5~40mm。
近期在韩国尤其是东海岸的朋友们，出行一定要多加小心哦！
（图源：韩国气象厅）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论