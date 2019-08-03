在韩国的网友眼中：如没吃过这3个台湾美食，就不能算是个合格的「吃货」！
旅游 2019年8月3日 星期六11:00 Rui
作为国际大都市，首尔人的口味也越来越国际化，近几年台湾人最爱的几道美食逆袭进了韩国美食界，如果没吃过，你就OUT了，绝对不能算是个「吃货」。
黑糖珍珠奶茶
都知道韩国人爱喝咖啡，一条小街能开4、5家咖啡店。 不过，最近韩国刮起了珍珠奶茶风，尤其是老虎堂的黑糖珍珠奶茶最为出名，黑糖的苦甜加上珍珠的软糯，让韩国人深陷其中，纷纷抛弃了最爱的冰美式，投入到珍珠奶茶的怀抱。冰黑糖珍珠奶茶还会出现黑糖挂杯的现象，视觉效果超冲击，又为它圈了一大批颜值粉~
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鸡排
夜市小吃界的龙头：鸡排，貌似没有人讨厌吧。 韩国的炸鸡虽然有名，却没有像鸡排一样薄、脆、嫩、香又多汁。 他们的炸鸡除了整只鸡之外就只是鸡块，太千篇一律了，哪有比脸还大的鸡排美味呢？
三明治
也许是韩国人吃多了ISSCA的三明治，现在的他们竟然对台湾最普通的三明治超感兴趣，切片面包上涂上薄薄一层炼乳，奶香十足。 洪瑞珍家的三色三明治食材简单，味道却莫名的好，面包软糯，夹心有芝士、火腿、巧克力等。
「图：NAVER」
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