永远的少女时代！润娥首次担任电影女主角...太妍害羞献花，其他成员也到场应援！
明星 2019年7月26日 星期五13:56 Yuan
太妍献完花给润娥后，整个害羞跑走，脸还变红了！太可爱啦～
少女时代成员润娥努力挑战歌影视三栖，2017年她曾参与电影《机密同盟》首次挑战大萤幕。今年，润娥终於担任电影《极限逃生》（韩译：《EXIT》）的女主角，与曹政奭搭挡。
近日，他们开始进行电影的宣传，24日举行VIP试映会，队长太妍更冲到台前献花为润娥打气，把花送到润娥的手上后，太妍还害羞地掩著嘴小碎步跑走，非常可爱！
润娥也透过IG公开了成员们（太妍、孝渊、SUNNY、俞利、徐玄）和李秀满的合照，并写下：「来为我应援加油很幸福啦！」因为国外有行程没到场的秀英也回覆：「我也好想去啊啊！」
而少女时代在2007年出道，2017年10月，Tiffany、秀英和徐玄不再与SM娱乐续约，不过成员们依旧保持著好感情。这次又因为要为润娥应援相聚，让不少粉丝表示：「永远的少女时代」、「好感动」、「姊姊们又聚在一起啦」、「真的是感情好才会一直在一起呀」等等。
（图：推特、IG@yoona__lim、《极限逃生》）
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留言/评论
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莊雅棋太妍超可愛😂😂 看到大家聚在一起 真的很感動❤
43分前
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原本很擔心太妍的狀況，不過看到滿滿的團魂，就放心了不少😃
1小时前
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太可愛啦～ Chung Kimberly
55分前
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