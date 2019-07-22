K-POP界第一奇葩男团又来作妖了！发布会穿搓澡巾，上班路直接当众洗澡了XD

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当今韩国歌坛中，那个爱豆小鲜肉团站出来不是衣著光鲜亮丽，帅气爆表？ 但小编敢保证，没有一支男团的造型能够拼得过他们的！！ 这两个人可谓是K-POP的独特存在，没有人能够媲美。

说的就是男团NORAZO。 NORAZO在05年出道的时候由赵彬和李赫两人组成，但是在去年的时候成员李赫退出了这个组合，所以赵彬又找了一位新搭档元钦，继续延续这个组合给与大家的欢乐和力量。

这两个男人的画风是这样的~全裸海报，试问哪个男团敢这么玩？



头顶汽水，是因为专辑名为《汽水》~



最近刚刚回归的NORAZO又又又来辣眼睛了。 这次带来的新曲叫做《SHOWER》，所以发布会上赵彬穿著搓澡巾做成的裙子登场，真是和歌名相互呼应啊！ 唱到一半时，赵彬还帮队友搓澡，哈哈哈哈，这是要笑翻全场！



你以为这就结束了？ 鬼马的赵彬怎么能放过任何一个展示的机会？ 《音乐银行》的上班路上，NORAZO竟然带著大盆出现了，赵彬当中洗起了澡，连洗发水都自备，是准备洗得干干净净再入场吗？？





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「图：TD」

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