「辣炒年糕爱好者」Super Junior圭贤说：来首尔吃这4家就够了！

Super Junior成员圭贤，自曝自己是个严重的炒年糕中毒者，平均每周要吃3次，即使在服兵役期间也不忘每周去炒年糕美食店打卡。 作为公认的辣炒年糕美食家，圭贤推荐的这几家大家一定要去亲自吃吃看。
在韩国搜索网站打出「圭贤」和「炒年糕」两个关键字，出现频率最高的就是这家店了。 店铺挂著圭贤的签名，写著「久违的美食店」。 招牌菜是「芝士筋拉粉」，融合了韩式筋面、泡面、粉丝和年糕，红辣辣的酱料和香浓芝士是绝配。
地址：首尔西大门区梨花女大街88-21（地铁二号线梨大站1号出口，步行6分钟）
「I LOVE 新堂洞」处处贴著明星的签名，足以证明这家店的火爆程度。 招牌菜是「新堂洞炒年糕」，里面有泡面、煎饺、鱼饼等配菜，也可以根据口味另加配菜。
地址：首尔中区退溪路76号50（地铁二、六号线新堂站7号出口，步行5分钟）
小店铺隐藏在汉阳大学后方的小巷子里，走入店里就能看到圭贤的签名。 人气功能表是油炸物拌年糕，将年糕切成一口大小的小块儿，和炸紫菜卷、炸鱿鱼圈拌在一起，年糕软糯却有嚼劲，炸紫菜卷和炸鱿鱼圈酱料十足又不失香脆。
地址：首尔城东区马祖路33（地铁二号线、五号线十里站6号出口，步行3分钟）
招牌菜是苏子叶炒年糕，柔柔软软的年糕配上又辣又甜的酱料，再配上苏子叶的清香。 切达乳酪、埃曼塔尔乳酪和帕马森乳酪的三重芝士炒年糕，人气也很高。
地址：首尔江南区彦州路130街14（地铁七号线鹤洞站 1号出口，步行6分钟）
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