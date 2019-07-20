《德鲁纳酒店》鬼神奶奶图书馆原来是在这里拍的！首尔最大旧书店，摆设一模一样啊
旅游 2019年7月20日 星期六11:00 Rui
7月最火的新剧是什么？ 一定是《德鲁纳酒店》啊，看腻了霸道总裁爱上傻白甜套路的小伙伴们，是适合换上这部男女主角仿佛拿错剧本一般，女主霸道可爱，男主内向羞涩、还自带鬼怪题材的《德鲁纳酒店》了！ 顺便一提，女主IU的颜值绝对刷新你的新认知。
今天小编并不打算来剧透，而是来说说剧中的拍摄地。 还记的第1集中，奶奶灵魂看书学习的地方吗？ 宽敞的房间两侧是黑色铁柱做成了的半圆形书柜，中空设计，一眼望去仿佛能看到知识的尽头。
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而这里其实就是首尔最大的旧书书店-首尔书宝库，占地足有443坪，馆里拥有藏书12万册以上。 在这里甚至还能找到1970年代的杂志等。
宝库的设计独特，由一支支半圆形的书架柱构成，黑色铁柱承载著书籍，一圈一圈蔓延下去，像是穿越时光的对话。
地址：首尔松坡区新川洞14（首尔地铁2号线蚕室NARU站1号出口）
「图：《德鲁纳酒店》、NATE」
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