人间胜利！韩网友不慎将55万韩元现金扔进碎纸机，历时两个月奇迹般拼回来~

这位网友可以去参加拼图大赛了！ 碎成渣渣都能拼回来，这实力绝对会得冠军吧！ 当然前提是有这样的比赛XD
不知道大家有没有看到过这样一则消息，韩国一名网友今年6月2日发帖说，上班时一个不留神把装著钱的信封错当成是收据信封，就这么扔进了碎纸机...... 里头可是有55万现金韩币啊！ 查了一下还有救，但是要拼回至少80%才能换成新钱。 但不幸的是，这台碎纸机功能很好，破碎后最大的纸条也只有0.5cm宽、1.5cm长，看看这一袋子碎片，不禁怀疑真的有可能拼回去吗......
就在网友们扼腕叹息的两个月里，PO主日夜拼图，居然真的把13张纸币拼回来了！
7月11日这位网友又回来发帖，并附上了完工的照片：「这2个月，下班后和周末一有时间就拼碎片。 在肩膀上贴了膏药，眼睛里滴眼药水。 女儿说要帮我结果一天就放弃了，丈夫给我买了咖啡让我加油。 昨天终於拼好了，去银行换回了崭新的纸币~人间胜利！ 」家人的反应十分真实XD
网友还说：「其实只要拼到75%就能换新币，但我似乎拼回95%。 一直不敢问我、只给我加油的科长以为我已经放弃了，现在夸我厉害，要请我吃饭~」
以下就是网友拼回来的55万现钞！以碎成那么碎的状况而言，成品真的太完整了吧！
真是一个有志者事竟成的故事啊~所以下次可以挑战65万？XD（大误）
（图源：网路）
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