这是理想与现实的差距嘛？Line Friends和冰品店合作推出夏季限定款，网友：「莎莉怎么崩坏了！」
旅游 2019年7月14日 星期日09:13 Yuan
最近，超人气的Line Friends和知名冰品店Tokyo Bingsu（도쿄빙수）推出夏季限定联名冰款。
Tokyo Bingsu家的冰品是以巨型的外貌和绵绵的口感闻名（虽然韩国好像蛮多冰品都是这样），不知道大家有没有吃过呢？而这次合作推出的Cony是以「番茄」为基底；莎莉款则是以「芒果」为基底。
而....莎莉款除了淋满芒果浆外，还有用巧克力做出了它的眼晴和嘴巴，但随著冰品融化，莎莉的眼睛和嘴巴会开始位移，照片Po到网路上也引发讨论，不少网友更表示：「莎莉怎么崩坏了」、「太搞笑了」、「歪掉了呀」等等。甚至还出现了各种崩坏图 XDD
虽然现实和理想有点差距，但因为可爱的外型也吸引了不少人去尝鲜啦！这两款冰品因为是夏季限定，只会贩售到8月31日，如果想要试试看的人，可以到Tokyo Bingsu的各大分店或是Line Friends的旗舰店噢！
（图：linefriends_kr、도쿄빙수）
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