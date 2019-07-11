被指Sulli第二？MAMAMOO华莎「真空」现身机场被喷，引网友大战：自由还是尴尬

MAMAMOO华莎这次登上了热搜，不是因为「吃播」，而是因为没穿内衣。
说起「No Bra不穿内衣」，最具代表性的女爱豆就是Sulli雪丽，这也是韩国网友讨论的话题之一，她常常在IG上曝光自己在公开场合穿著较贴身的衣物却未穿内衣的照片。 而华莎继Sulli之后成为第二个引爆相同话题的爱豆。
日前华莎结束在香港的活动之后经由仁川机场返韩，被拍摄到疑似没有穿内衣的影像，引起网友热议。 华莎当天并没有化妆，头发自然散落，戴著白色口罩，上身穿了一件白色T恤，「真空」上阵，向粉丝们热情地打招呼。
相关录影在网路传播开来之后就引发了一场口舌之争。 一边有网友力挺华莎，留言称赞：「谢谢，希望能够普及，让女性更自由。 夏天真的太热了，穿内衣经常会捂出痱子」、「为什么一定要强求她贴乳贴.... 这是她的自由」、「我觉得这种变化挺好的」、「要改变对No Bra的想法，我大力赞成，艺人能够这样做表率真的很好。 」
另一边则是其他网友的大力讨伐，称：「我的眼睛都不知道该看哪儿」、「男生夏天不贴乳贴透过衬衣露出乳头都让人觉得尴尬，何况是女生」、「有点尴尬」、「看著不舒服」、「内衣不是配饰，穿内衣是对他人的一种礼貌和考虑」、「 你是暴露狂吗？ 真奇怪」等。
此前，对於不穿内衣，Sulli有一番自己的见解，她曾表示：「穿不穿内衣是个人的自由，我觉得内衣就是饰品，并不是必需品而是个人选择。 」
「图：Sulli IG、TD」
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