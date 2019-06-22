超帅气！韩惠珍全身涂黑拍裸体写真：健美曲线令人过目难忘

韩惠珍不愧是韩国顶级超模啊！ 这组黑美人照片真的太美了~~
近日韩惠珍为时尚杂志《Harper’s BAZAAR》拍摄了一组裸体写真，将全身涂成黑色，在白色背景的衬托下呈现出优雅健美的身体线条和光泽质感，视觉冲击力相当强：
为了达到完美的身体状态，韩惠珍从2个月前就开始做准备，采访中她表示：「健身是从2个月前开始的，就为了这次拍摄。 这次比其他拍摄更加集中锻炼了身体。 当时听到拍摄概念就觉得很有趣，果然很有趣。 为拍摄所做的准备都能被看到，照片本身也很棒。 这样的拍摄不是我说想做就能做的，要有这样优秀的团队，模特才能发挥作用，所以非常感恩。 」
被问到从事模特行业20年来最荣耀的瞬间，韩惠珍说：「是尝试成为模特的那个瞬间，还有今天的此刻。 而在这中间，每天都有几十次想放弃当模特，质疑自己为什么做这份工作，想著如果时间能倒流绝对不要当模特，这样的时刻也有很多。 」但是被问到如果人生再来一次会不会做模特时，韩惠珍还是回应：「无条件要做。 」
对於出道20年之后的目标，韩惠珍表示：「我经常思考，自己通过这个职业能给人们带去什么帮助？ 似乎从小就在想这个问题，直到现在也是。 」
（图源：BAZAAR）
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