「罐昏组」合体发糖了！赖冠霖&朴志训见面全程笑到合不拢嘴

碗妹们，朴志训和赖冠霖合体了，看到两人同框出镜是不是有种泪奔的感觉？？？
Wanna One自解散后，成员们各奔东西忙著自己的事业，很久没看到曾经的队友们同框了，这次朴志训和赖冠霖一同出席了2019亚洲模特大赏的颁奖礼，曾经的队友又重新坐到了一起。
紧挨著好友而坐的赖冠霖全程笑到露出牙龈，而朴志训稍稍收敛一些，但明显能看出他心情特别好，嘴角不断上扬。 两人还时不时低头交流，不知道说到了什么，加深了笑容~
赖冠霖笑到眼睛眯成一条缝，而朴志训则开心到前俯后仰，好想知道他们到底聊了什么啊~~~
赖冠霖貌似清减了不少，原来肉肉的脸颊已经能看到线条，头发也染成了金色，穿著浅灰色西服，有种偶像剧中有著自由奔放灵魂的富二代气质，仿佛是在国外旅行时接到公司紧急电话赶回来参加会议，哈哈哈哈~
而朴志训似乎比之前圆润了一些，浓密的黑发加上白衬衫，简直就是漫画中走出的贵公子啊~水汪汪的大眼睛真的让人沉陷。
Wanna One时期，赖冠霖和朴志训的关系就特别好，好兄弟久别重逢还在一起谈笑风生，连粉丝们也替他们开心。 双帅同框直击他们的心脏，这简直是在发糖，太甜了。最后，热烈庆祝赖冠霖和朴志训分别获得了亚洲特别奖和亚洲明星奖！「罐昏」组合（赖冠霖：奶罐、朴志训：PARK JIHOON，昏是HOON的谐音）最高！
「图：PANN」
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