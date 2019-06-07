【综合】张紫妍案证人尹智吾被起诉欺诈！数百支援者要求退还募款

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近日，曾为张紫妍事件作证的尹智吾遭到支援者集体起诉，要求其返还后援金1000万元。

据悉，尹智吾的370多名支援者通过法律事务所LAW&US，将於本月10日向首尔中央地方法院提交诉状。

此前尹智吾为保护未能受到国家保护的犯罪目击者、证人的人身安全，设立了名为「地上之光」的非营利组织，募款金额超过1亿韩元；以设立财团、雇佣警卫人员为名，多次向大众募款；还出版与张紫妍事件相关的书籍《十三次证言》， 以讨公道为名发售周边商品，被质疑另有所图。



然而，近日的尹智吾却陷入了种种怀疑的风波。 正在准备诉讼的支援者表示，尹智吾与她写书过程中合作过的金秀敏作家言论不一致， 令人怀疑其发言的可信度，而尹智吾并未作出解释就离开韩国、前往加拿大，也进一步让大家怀疑自己的捐款能否被用到该用的地方。

同时，自称张紫妍生前男友的人日前接受采访，表示张紫妍生前个性开朗、工作积极，尹智吾和她并不熟识：「再怎么说是无法确认的、亡者的事情，尹的行为也超过限度了。 至少不能让她继续损害紫妍的名誉。 」

不久前，尹智吾原本获邀参加在首尔举办的「PLAS装置艺术展」，但有网友怀疑她的作品抄袭某本素描书籍，要求其退出展览，随后尹智吾发文表示「自愿退出」，并称：「即使照著照片画也没有问题，只要不是完全一样就不是抄袭。 」右图为尹智吾画作《真实之眼》：



此外，尹智吾还被怀疑冒充大韩航空乘务员。 尹智吾回韩国之前在加拿大做网路BJ，曾穿著乘务员服装、做出大胆动作，并和母亲一起逛街,并称该服装「给大韩航空当模特时穿过，表演话剧时也穿过，不是真的制服，只是既有品牌做的类似设计，没有问题。 」





然而，大韩航空近日通过官方SNS表示：「影片中的人没有在大韩航空当过乘务员，我们认为她是私自购买制服或穿著复制品，该行为侵害了我公司的制服设计权，更对大韩航空品牌和乘务员形象造成了严重的负面影响。 可能根据设计保护法与名誉毁损等条例进行刑事起诉，要求赔偿。 」相关话剧的剧团长也公告官方SNS声明：「该服装与话剧毫无关联，而且作品所用服装是剧团财产，演员不能拿走。 」



而尹智吾此前在直播中拍摄健身房女性更衣室和淋浴间的行为也引起不小争议，但尹智吾表示当时健身房没有人。



随著怀疑的声音增多，支援者们对尹智吾提出起诉，要求她归还大家为设立「地上之光」而捐出的后援金。

除了被指诈骗以外，尹智吾还被指控名誉毁损、侮辱等嫌疑。 但是，尹智吾上个月在自己的SNS上否认了将后援金挪作私用的怀疑，表示「连一元都没有用过」。



（图源：KSD）

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